Welcher Genuss wartet beim „Mercato del tartufo“?

Der „Diamant der Küche“ ist zurück: Am 28. und 29. November verwandelt sich der Linzer Südbahnhofmarkt – fast schon traditionell Ende November – wieder in ein Paradies für Trüffelfans. Beim „Mercato del tartufo“ dreht sich zwei Tage lang alles um die edelste aller Knollen samt ihren vielseitigen Genussmomenten.