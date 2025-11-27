Welcher Genuss wartet beim „Mercato del tartufo“?

Der „Diamant der Küche“ ist zurück: Am 28. und 29. November verwandelt sich der Linzer Südbahnhofmarkt – fast schon traditionell Ende November – wieder in ein Paradies für Trüffelfans. Beim „Mercato del tartufo“ dreht sich zwei Tage lang alles um die edelste aller Knollen samt ihren vielseitigen Genussmomenten.
Wie immer mit dabei: Angelo Sabetta, der seine frisch geernteten Trüffel aus der italienischen Region Molise mitbringt – intensiv im Duft, fein im Geschmack und von höchster Qualität.
Röbl mit vielen Spezialitäten
Auch bei Röblfrüchte kommt man ganz nah ran: Juniorchef und Trüffelexperte Benjamin Röbl teilt seine Leidenschaft, gibt Tipps zur Verwendung und verrät Unterschiede zwischen weißen und schwarzen Sorten. Neben frischen Trüffeln gibt es dort zahlreiche Spezialitäten wie Butter, Öle, Pesto, Cremen, Chips und Pasta.
Trüffel-Leberkäse und -Bratwürstel
Heuer erstmals dabei ist Crazy Butcher Denis Dobric – und der sorgt für herzhafte Hingucker: Sein eigens kreierter Trüffel-Leberkäse ist frisch im Semmerl oder als praktische Ofenvariante für Zuhause erhältlich. Zusätzlich im Sortiment: Öl, feiner Trüffelaufstrich, Kalbsleberstreichwurst mit Trüffel sowie Trüffel-Schweinsbratwürstel.
200 Kilogramm Würste für den Bratwürstelsonntag
Auch an alle, die es nicht ganz so trüffelig mögen, ist gedacht: Der Crazy Butcher hat für den Bratwürstelsonntag 200 Kilogramm Würstel vorrätig – vom Kalb, vom Schwein und auch als Chili-Cheese.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.