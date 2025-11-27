In der Ärztekammer OÖ haben Frauen das Nachsehen

Die dürften dafür nicht schlecht verdienen, vor allem, wenn sie männlich sind – und das sind sie laut einem Bericht des Rechnungshofs (RH) über die Jahre 2017 bis 2022 weitgehend. Mit Stichtag 1. Jänner 2023 waren demnach von 17 Führungskräften elf männlich. In der ÄKOÖ hält man die RH-Empfehlung, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, mittlerweile aber für erledigt: Immerhin sei der Posten des Kammeramtsdirektors inzwischen mit einer Frau besetzt. Auch Abteilungsleiter, die seit 2022 in Pension gingen, seien weitgehend mit Frauen nachbesetzt worden.