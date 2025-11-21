Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“

Schilling beschreibt die Situation vor Ort: „Es war ein richtiger Schreckmoment, weil man gar nicht damit rechnet, dass so etwas passieren kann. Für einen Moment war Panik da.“ Laut der Grünen-Politikerin reagierten die Einsatzkräfte allerdings „extrem schnell und professionell“. Das Feuer sei rasch unter Kontrolle gewesen, und die Evakuierung habe strukturiert ablaufen können.