Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus

Der Burka-Auftritt der rechtskonservativen Senatorin Pauline Hanson hat in Australien einen Eklat ausgelöst. Nachdem ihr Antrag auf ein Burka-Verbot abgelehnt wurde, betrat sie demonstrativ verschleiert den Senat – und erntete heftige Kritik sowie eine einwöchige Suspendierung wegen „verspottender Darstellung muslimischer Australier“. Hanson zeigt weiterhin kein Einsehen - ähnliche Provokationen setzte sie bereits 2017.