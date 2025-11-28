Bahnhof und Adventmärkte sind gerade die Hotspots

„Krone“-Mitarbeiterin Doris K. hatte noch einmal Glück und eine gehörige Portion Zivilcourage. Am Linzer Bahnhof hatte ein Langfinger versucht, ihr die Geldtasche zu stehlen (wir berichtete). Sie bemerkte es rechtzeitig, stellte den Mann zur Rede und kam so wieder an ihr Hab und Gut. Doch nicht alle haben so viel Glück, denn derzeit haben Taschendiebe und Bettler wieder Hochsaison auf den Bahnhöfen und auch auf den gut besuchten Weihnachtsmärkten.