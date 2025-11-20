Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“

Der Bund habe zwar keine Möglichkeit, in die Schulstruktur der Bundesländer einzugreifen, er werde sich aber dennoch dafür einsetzen, inklusive Schulformen auszubauen. Alle Kinder und Jugendlichen sollten die besten Bildungschancen bekommen, darunter auch jene mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, sagte Wiederkehr. Die Abgeordnete Sigrid Maurer (Grüne) nahm ebenfalls Bezug auf die UN-Behindertenrechtskonvention, die es verbiete, Kinder in Sonderschulen „auszusortieren“. Wenn eine Sonderschule erst einmal gebaut sei, sei die Absonderung einzementiert, da ein Umstieg in eine Regelschule extrem schwierig und selten sei.