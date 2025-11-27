Neuer Pächter: Schloss bekommt Kult-Wirt zurück

Einstimmige Entscheidung

Die Suche nach einem neuen Pächter war – wie derzeit so vieles in der Gastronomie - alles andere als einfach. Neben bürokratischen Hürden beim Umbau haben sich einige Bewerber entweder als nicht geeignet herausgestellt oder sich in letzter Minute zurückgezogen. „Doch ich habe den Traunerinnen und Traunern eine Lösung in dieser Frage versprochen und dieses Versprechen auch gehalten. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass sich harte Arbeit und Hartnäckigkeit bezahlt machen. Umso mehr freut es mich, dass wir nun eine Lösung gefunden haben, die doppelt Grund zur Freude bietet: Das Schloss bekommt endlich wieder die Gastronomie, die wir uns alle gewünscht haben und das beliebte Trauner Bier bleibt erhalten“, so Koll. Das Vertrauen als neuer Pächter wurde Robert Mader vom Aufsichtsrat der Kulturpark GmbH einstimmig ausgesprochen.