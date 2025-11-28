Vorteilswelt
Zwei Verletzte

Alkolenker stürzt mit Auto in Regenrückhaltebecken

Oberösterreich
28.11.2025 07:02
Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
Am Fahrzeug entstand Totalschaden.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Stark betrunken und möglicherweise auch zu schnell dürfte ein 31-Jähriger aus Holzhausen (OÖ) mit dem Pkw in seinem Heimatort unterwegs gewesen sein. Er kam von der Fahrbahn ab und krachte mit dem Wagen in ein Rückhaltebecken. Der Alkolenker und sein Beifahrer überlebten schwer verletzt.

Ein 31-Jähriger aus dem Holzhausen war mit seinem Auto am Donnerstag gegen 22.25 Uhr auf der Mistelbacher Straße (L1228) gemeinsam mit einem 31-Jährigen aus Marchtrenk unterwegs. Im Gemeindegebiet von Holzhausen verlor der Mann plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Regenrückhaltebecken.

Mehr als 1,4 Promille
Die beiden Männer wurden schwer verletzt und nach der Erstversorgung ins Klinikum Wels bzw. ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Ein beim Lenker rund eine Stunde nach dem Unfall durchgeführter Alkotest ergab immer noch einen Wert von 1,42 Promille. Die L1228 war im Bereich der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

