Alkolenker stürzt mit Auto in Regenrückhaltebecken

Stark betrunken und möglicherweise auch zu schnell dürfte ein 31-Jähriger aus Holzhausen (OÖ) mit dem Pkw in seinem Heimatort unterwegs gewesen sein. Er kam von der Fahrbahn ab und krachte mit dem Wagen in ein Rückhaltebecken. Der Alkolenker und sein Beifahrer überlebten schwer verletzt.