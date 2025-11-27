„Ein Paar kommt jährlich 25 Mal zum Wellnessen“

Aktuelle Schneelage „befeuert die Buchungen“

„Und bei der Konsumation merken wir, dass die Leute mehr Geld auszugeben bereit sind“, sagt Pilsl, der weiß, dass Gäste nicht selten zwei- bis dreimal pro Jahr kommen. Ein Paar aus dem Zentralraum von OÖ ist der absolute Ausreißer in der Guglwald-Statistik: „Sie kamen 25 Mal in einem Jahr, jeweils für ein Wochenende, und wollen das offenbar noch übertreffen.“