Deutscher Chemiekonzern streicht jetzt 1500 Jobs

Deutsche Wirtschaft stagniert

Die Wirtschaft in Deutschland ist im dritten Quartal insgesamt kaum vorangekommen. Das wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus.

Nach Angaben der deutschen Bundesagentur für Arbeit lag die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Oktober bei 2,9 Millionen. Viele Großkonzerne kündigten einen massiven Stellenabbau an, besonders betroffen davon ist die Autoindustrie.