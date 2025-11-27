Mutter fordert von Gemeinde Geld für Privatschule

„Meine beiden Kinder besuchen die private Mosaikschule in Katsdorf. Der Sohn schon die zweite Klasse Volksschule, seine Schwester die erste Klasse Mittelschule. Ich habe ein Schreiben an die Gemeinde Naarn geschickt, ob sie etwas dazu zahlen kann, habe aber eine Absage bekommen“, ärgert sich eine Mutter aus der Donaugemeinde. Die Familie berappt pro Kind und Monat jeweils 309 Euro Schulgeld. Die zweifache Mutter sprach daraufhin persönlich beim Bürgermeister vor, der sie aber erneut abblitzen ließ.