Nord-Süd-Schnellbusse & neue 12er-Strecke fixiert

Vom Süden übers Industriegebiet nach Urfahr

Die Linie 13 wird ab Herbst 2027 im 15-Minuten-Takt von Pichling über die Solar City bis in das Industriegebiet und weiter zum Hafen sowie nach Urfahr verkehren. Die Linie 14 folgt, sobald das neue Wohnquartier am ehemaligen Kasernenareal in Ebelsberg besiedelt ist. Zeitgleich wird ab 2027 die bestehende Linie 12 neu geführt und bindet dann den Hauptbahnhof direkt an die boomende Digitale Meile im Hafenquartier an.