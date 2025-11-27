„Österreich ist stolz – ihr könnt es auch sein!“

Beim Finale der U17-WM applaudierten Fußball-Größen wie Xavi, Marcel Desailly, Youri Djorkaeff, Arsene Wenger und auch FIFA-Präsident Gianni Infantino Österreichs Nationalteam. Josef Pröll und Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt fieberten vor Ort mit und waren mächtig stolz auf die rot-weiß-rote Mannschaft.
Die „Krone“ reiste mit Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nach Doha. Blitzschnell ging’s durch die Sicherheitskontrollen, danach bei dichtem Verkehr zum Stadion, anschließend per Lift in den modernen VIP-Klub.
