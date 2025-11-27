Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Applaus von Infantino

„Österreich ist stolz – ihr könnt es auch sein!“

Fußball International
27.11.2025 22:36
Josef Pröll, Aufsichtsrats-Vorsitzender des ÖFB, FIFA-Präsident Gianni Infantino und ...
Josef Pröll, Aufsichtsrats-Vorsitzender des ÖFB, FIFA-Präsident Gianni Infantino und Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt verfolgten das Finale der U17-WM in Doha.(Bild: ÖFB)

Beim Finale der U17-WM applaudierten Fußball-Größen wie Xavi, Marcel Desailly, Youri Djorkaeff, Arsene Wenger und auch FIFA-Präsident Gianni Infantino Österreichs Nationalteam. Josef Pröll und Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt fieberten vor Ort mit und waren mächtig stolz auf die rot-weiß-rote Mannschaft.

0 Kommentare

Die „Krone“ reiste mit Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nach Doha. Blitzschnell ging’s durch die Sicherheitskontrollen, danach bei dichtem Verkehr zum Stadion, anschließend per Lift in den modernen VIP-Klub.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Gianni InfantinoJosef Pröll
Österreich
FIFA
NationalteamSport

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Europacup-Abend
Arnautovic siegt in Unterzahl, Pleite für Glasner
Europa League
Traumtor reicht nicht: Sturm verliert in Athen
Aus in EL steht bevor
1:4! Salzburg fährt aus Bologna punktlos heim
Krone Plus Logo
Applaus von Infantino
„Österreich ist stolz – ihr könnt es auch sein!“
Dank Kolb-Tor
ÖFB-Frauen holen Remis im Test gegen Finnland!
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine