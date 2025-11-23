Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“

„Er kam nach Brasilien, aber sein Kopf blieb in Berlin“, meinte Lula. Merz hätte in eine Bar gehen, dort tanzen und die lokale Küche probieren sollen. „Denn dann hätte er gemerkt, dass Berlin ihm nicht einmal zehn Prozent der Qualität bietet, die der Bundesstaat Pará und die Stadt Belém bieten.“ „Wenn ich in Deutschland ankomme, esse ich Sauerkraut, esse ich Schweinshaxe, esse ich Würstchen bei den Verkaufsständen. Weil ich nicht in ein anderes Land reise, um Feijoada zu essen“, sagte Lula am Sonntag. Feijoada ist ein Bohneneintopf und gilt als brasilianisches Nationalgericht.