Vermisste Influencerin (32): Bluttat befürchtet

Ausgebranntes Auto in Slowenien entdeckt

Dann überschlugen sich die Ereignisse: Noch in der Nacht auf Montag wurde ihr Freund, mit dem sie seit Jahren eine On-off-Beziehung führt, im steirisch-slowenischen Grenzgebiet festgenommen. Das erfuhr die „Krone“ vor Kurzem. Der furchtbare Verdacht: Er könnte mit dem Verschwinden des Models etwas zu tun haben! Denn sein roter Golf wurde unweit des Casinos Mond ausgebrannt gefunden. Wollte der 31-Jährige so ein Verbrechen verschleiern? Von der vermissten Frau fehlt weiterhin jede Spur.