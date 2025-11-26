Vermisste Influencerin (32): Bluttat befürchtet

Das Vermissten-Drama um eine 32-jährige Grazer Influencerin spitzt sich immer weiter zu: Wie die „Krone“ erfahren hat, sitzt ihr On-off-Freund in Slowenien in Haft. Der schreckliche Verdacht: Er könnte mit dem Verschwinden etwas zu tun haben, ein Gewaltverbrechen wird befürchtet.
Seit Sonntagfrüh fehlt von einer Grazer Influencerin jede Spur. Die 32-Jährige kam von einer Weihnachtsfeier gegen 7 Uhr nach Hause und schrieb noch einer Freundin, dass sie sicher zu Hause angekommen sei. Am frühen Nachmittag hätte sie ein Fotoshooting in der Grazer Innenstadt gehabt, tauchte dort aber nicht auf. Am Abend wurde schlussendlich Anzeige bei der Polizei erstattet.
Ausgebranntes Auto in Slowenien entdeckt
Dann überschlugen sich die Ereignisse: Noch in der Nacht auf Montag wurde ihr Freund, mit dem sie seit Jahren eine On-off-Beziehung führt, im steirisch-slowenischen Grenzgebiet festgenommen. Das erfuhr die „Krone“ vor Kurzem. Der furchtbare Verdacht: Er könnte mit dem Verschwinden des Models etwas zu tun haben! Denn sein roter Golf wurde unweit des Casinos Mond ausgebrannt gefunden. Wollte der 31-Jährige so ein Verbrechen verschleiern? Von der vermissten Frau fehlt weiterhin jede Spur.
Derzeit befindet sich der Slowene in seinem Heimatland in Haft, heute soll ein Richter über eine mögliche Auslieferung entscheiden. Die slowenischen Behörden führen derzeit Hausdurchsuchungen bei der Familie des 31-Jährigen durch. Es gibt zudem Gerüchte, dass zwei weitere Männer im Zusammenhang mit dem mysteriösen Verschwinden der Influencerin stehen. Sie sollen in Graz festgenommen worden sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.