Ex-Freund in Haft

Vermisste Influencerin (32): Bluttat befürchtet

Steiermark
26.11.2025 10:32

Das Vermissten-Drama um eine 32-jährige Grazer Influencerin spitzt sich immer weiter zu: Wie die „Krone“ erfahren hat, sitzt ihr On-off-Freund in Slowenien in Haft. Der schreckliche Verdacht: Er könnte mit dem Verschwinden etwas zu tun haben, ein Gewaltverbrechen wird befürchtet.

0 Kommentare

Seit Sonntagfrüh fehlt von einer Grazer Influencerin jede Spur. Die 32-Jährige kam von einer Weihnachtsfeier gegen 7 Uhr nach Hause und schrieb noch einer Freundin, dass sie sicher zu Hause angekommen sei. Am frühen Nachmittag hätte sie ein Fotoshooting in der Grazer Innenstadt gehabt, tauchte dort aber nicht auf. Am Abend wurde schlussendlich Anzeige bei der Polizei erstattet.

Ausgebranntes Auto in Slowenien entdeckt
Dann überschlugen sich die Ereignisse: Noch in der Nacht auf Montag wurde ihr Freund, mit dem sie seit Jahren eine On-off-Beziehung führt, im steirisch-slowenischen Grenzgebiet festgenommen. Das erfuhr die „Krone“ vor Kurzem. Der furchtbare Verdacht: Er könnte mit dem Verschwinden des Models etwas zu tun haben! Denn sein roter Golf wurde unweit des Casinos Mond ausgebrannt gefunden. Wollte der 31-Jährige so ein Verbrechen verschleiern? Von der vermissten Frau fehlt weiterhin jede Spur.

In der Hochsteingasse in Graz verliert sich die Spur der 32-Jährigen.
Derzeit befindet sich der Slowene in seinem Heimatland in Haft, heute soll ein Richter über eine mögliche Auslieferung entscheiden. Die slowenischen Behörden führen derzeit Hausdurchsuchungen bei der Familie des 31-Jährigen durch. Es gibt zudem Gerüchte, dass zwei weitere Männer im Zusammenhang mit dem mysteriösen Verschwinden der Influencerin stehen. Sie sollen in Graz festgenommen worden sein. 

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
