Zwei Brände forderten vier Rauchgasopfer

Personen flohen ins Freie

Der zweite Brand wurde um 13.30 Uhr gemeldet: Eine Wohnung im Steyrer Stadtteil Resthof stehe in Flammen. Vier Züge der städtischen Feuerwehr und das Rote Kreuz rückten zum Mehrparteienhaus an. In einer Wohnung im fünften Stock brannte es. Personen kamen den Helfern schon entgegen, das Rote Kreuz brachte drei zur Abklärung ins Spital, sie dürften Rauchgasvergiftungen erlitten haben. Die Feuerwehr löschte inzwischen und verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf das Gebäude. Die Brandursache ist in Steyr noch unklar.