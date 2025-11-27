Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Innviertel und Steyr:

Zwei Brände forderten vier Rauchgasopfer

Oberösterreich
27.11.2025 15:10
Wohnungsbrände beschäftigten im Innviertel und Steyr die Feuerwehren (Symbolbild)
Wohnungsbrände beschäftigten im Innviertel und Steyr die Feuerwehren (Symbolbild)(Bild: HFW Villach)

Vier Rauchgasopfer mussten am Donnerstag im Innviertel und in Steyr in Spitäler eingeliefert werden. Zwei Wohnungen hatten gebrannt – im Innviertel war eine Schokoglasur zu heiß geworden, in Steyr brannte es im fünften Stock. Die Verletzungen dürften nicht allzu schwer sein.

0 Kommentare

Das erste Feuer war kurz vor Mittag in Feldkirchen bei Mattighofen ausgebrochen, als eine 51-Jährige in einem Wasserbad Schokolade schmelzen wollte. Sie stellte dazu einen mit Wasser gefüllten Topf auf das Ceranfeld, in den sie eine Schüssel mit der Schokolade stellte und verließ für einige Minuten die Küche.

Selbst noch gelöscht
Als sie zurückkam, befand sich der Bereich um das Ceranfeld, sowie der Dunstabzug bereits in Vollbrand. Die 51-Jährige konnte den Brand durch abdecken mit einigen Wolldecken eindämmen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die restlichen Glutnester ablöschen. Die 51-Jährige wurde vom Roten Kreuz mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Salzburg verbracht. An den Einrichtungsgegenständen der Küche entstand erheblicher Sachschaden.

Personen flohen ins Freie
Der zweite Brand wurde um 13.30 Uhr gemeldet: Eine Wohnung im Steyrer Stadtteil Resthof stehe in Flammen. Vier Züge der städtischen Feuerwehr und das Rote Kreuz rückten zum Mehrparteienhaus an. In einer Wohnung im fünften Stock brannte es. Personen kamen den Helfern schon entgegen, das Rote Kreuz brachte drei zur Abklärung ins Spital, sie dürften Rauchgasvergiftungen erlitten haben. Die Feuerwehr löschte inzwischen und verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf das Gebäude. Die Brandursache ist in Steyr noch unklar.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
174.834 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.638 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
143.564 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Ab 27. März
Musical von Bob Dylan wird in Gmunden aufgeführt
Innviertel und Steyr:
Zwei Brände forderten vier Rauchgasopfer
Bei Immo-Deal
Makler soll Erben über den Tisch gezogen haben
Um Kosten zu senken:
Deutscher Chemiekonzern streicht jetzt 1500 Jobs
Top-Theatermacher
Linzer übernimmt Vorsitz im Volkstheater Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf