Die Sieger der Herzen kommen stolz nach Hause

Warum nach dem knappen 0:1 im Finale der U17-WM gegen Portugal in Doha Österreichs Teamchef Hermann Stadler und Kapitän Jakob Pokorny sofort nach vorne blickten und welche positiven Aspekte bei unseren Nachwuchs-Fußballern bei der Endrunde in Katar hervorstachen.
Als um 20.54 Uhr Ortszeit der letzte Pfiff im Khalifa International Stadium ertönte, ging Österreichs U17 das erste Mal als Verlierer zu Boden, wurden Tränen vergossen, stürmte auf der anderen Seite eine rot-grüne Jubeltraube zu ihren Liebsten, wurden rasch die Handys für Siegerfotos gezückt.
