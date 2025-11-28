Die Sieger der Herzen kommen stolz nach Hause

Als um 20.54 Uhr Ortszeit der letzte Pfiff im Khalifa International Stadium ertönte, ging Österreichs U17 das erste Mal als Verlierer zu Boden, wurden Tränen vergossen, stürmte auf der anderen Seite eine rot-grüne Jubeltraube zu ihren Liebsten, wurden rasch die Handys für Siegerfotos gezückt.