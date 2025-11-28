Vorteilswelt
KAC-Talent gefragt

Hongkong will Österreicher ins Nationalteam holen

Kärnten
28.11.2025 06:29
Der in Hongkong geborene Oliver Lam könnte auch für die Asiaten auflaufen. Am heutigen Freitag ...
Der in Hongkong geborene Oliver Lam könnte auch für die Asiaten auflaufen. Am heutigen Freitag kommt Vorarlberg zum KAC.(Bild: GEPA)

KAC-Talent Oliver Lam ist in Asien geboren, startete mit Eishockey in einem Einkaufszentrum – und wird nun von Hongkong „angebaggert“. Bei den Profis erzielte der 19-Jährige zuletzt seinen ersten Saison-Assist. Am heutigen Freitag steigt die Derby-Generalprobe gegen Vorarlberg.

Hongkong ist nicht gerade der Nabel der Eishockey-Welt – das Nationalteam spielt im April in der Division III-B gegen Mexiko, die Mongolei, Nordkorea, die Philippinen und Singapur. Klar wird da jeder Strohhalm ergriffen, um sich zu verstärken. . .

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
