Hongkong will Österreicher ins Nationalteam holen

KAC-Talent Oliver Lam ist in Asien geboren, startete mit Eishockey in einem Einkaufszentrum – und wird nun von Hongkong „angebaggert“. Bei den Profis erzielte der 19-Jährige zuletzt seinen ersten Saison-Assist. Am heutigen Freitag steigt die Derby-Generalprobe gegen Vorarlberg.
Hongkong ist nicht gerade der Nabel der Eishockey-Welt – das Nationalteam spielt im April in der Division III-B gegen Mexiko, die Mongolei, Nordkorea, die Philippinen und Singapur. Klar wird da jeder Strohhalm ergriffen, um sich zu verstärken. . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.