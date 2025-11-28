„Röntgen gibt es dann nur mehr von 8 bis 16 Uhr“

Die Großdemonstration am Dienstag mit mehreren tausend Teilnehmern und eine Petition mit mittlerweile mehr als 83.000 Unterschriften haben nichts geändert: Die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ beschlossen am Mittwochabend ihr Sparbudget im Landtags-Ausschuss und damit auch ihre Kürzungen, unter anderem das Aus für den Pflege-Bonus.