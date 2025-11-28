Lenker und Heimbringerdienst waren zugedröhnt

Da kann man sich schon wundern! Ein Innviertler, der am Donnerstag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde, weil er unter Suchtgifteinfluss einen Lkw gelenkt hatte, bat einen Freund, ihn abzuholen und nach Hause zu fahren. Doch auch der Lenker des Heimbringerdienstes kam den Beamten verdächtig vor: Ein Urintest bestätigte ihre Vermutung.