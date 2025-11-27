Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bilanz der Oberbank

Wohnbau ist zurück: 50 Prozent mehr Kreditvolumen

Oberösterreich
27.11.2025 11:35
Generaldirektor Franz Gasselsberger ist mit dem Quartalsergebnis zufrieden.
Generaldirektor Franz Gasselsberger ist mit dem Quartalsergebnis zufrieden.(Bild: Eva Manhart)

Die oberösterreichische Oberbank hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen Rückgang bei Gewinn und Zinsergebnis verzeichnet. Der Überschuss vor Steuern sank im Jahresvergleich um fast sieben Prozent auf 367,1 Millionen Euro. Das Kreditvolumen ist hingegen gestiegen – ein gutes Zeichen für die Wirtschaft insgesamt.

0 Kommentare

Das Zinsergebnis der Oberbank ist um 5,6 Prozent auf 463,8 Millionen Euro gesunken. Bei den Provisionen gab es ein Plus von 13,3 Prozent auf 172,3 Millionen Euro. Gesunkene Zinsen wirken sich positiv beim Firmengeschäft aus.

Oberbankchef Franz Gasselsberger zeigt sich „mehr als zufrieden“: „Trotz der Rückgänge im Zins- und im Beteiligungsergebnis konnten wir durch eine zweistellige Steigerung im Provisionsergebnis, ein ausgezeichnetes Risikoergebnis und einen stabilen Verwaltungsaufwand das Ergebnis auf hohem Niveau halten.“ Das Kreditvolumen stieg um 5,3 Prozent auf 21,7 Milliarden Euro, die Einlagen um 6,8 Prozent auf 20,6 Mrd. Euro. Nach Steuern blieb ein Überschuss von 284,1 Millionen Euro nach 309,8 Millionen Euro im ersten Dreivierteljahr 2024.

Konjunktursignal durch Wohnbau ...
Nicht nur für die Oberbank erfreulich ist folgende Kennzahl: Das Volumen an Neuvergaben in der Wohnraumfinanzierung ist um 50 Prozent gestiegen. Es haben im Jahresvergleich also wieder deutlich mehr Kunden Kredite für den privaten Wohnbau aufgenommen. Der Wohnbau gilt als ein Konjunkturindikator, denn wird wieder verstärkt gebaut, kurbelt das neben der Bauwirtschaft auch andere Wirtschaftszweige wie etwa den Möbelhandel an.

... und durch mehr Firmenkredite
Auf das kommende Jahr 2026 blickt man bei der Bank, was die Wirtschaftsentwicklung angeht, positiv. Die gesunkenen Zinsen würden sich bemerkbar machen. „Wir verzeichnen im Firmengeschäft ein so starkes Kreditwachstum, wie seit Jahren nicht mehr und das ist aus unserer Sicht der verlässlichste Konjunkturindikator“, heißt es. Auch bei den privaten Haushalten steige die Investitionsbereitschaft. „Wir erwarten ein gutes operatives Ergebnis, die deutliche Steigerung der Provisionserträge wird aber die dem Zinsumfeld geschuldeten Rückgänge im Zinsergebnis nicht vollständig kompensieren können.“

Der Jahresüberschuss werde aber „auch ganz wesentlich von Marktvolatilitäten beeinflusst“, weshalb man „aus heutiger Sicht keinen verlässlichen Ausblick geben“ könne. Die aktuelle Zahl der Beschäftigten wird mit 2.172 angegeben, nach 2.230 vor einem Jahr. Die Zahl der Geschäftsstandorte wurde in der Jahresfrist von 175 auf 171 reduziert.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
172.595 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.433 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
142.857 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Bier & Hausmannskost
Neuer Pächter: Schloss bekommt Kult-Wirt zurück
Bilanz der Oberbank
Wohnbau ist zurück: 50 Prozent mehr Kreditvolumen
Krone Plus Logo
Vor Oberlandesgericht
Haftstrafe versechsfacht: Zahlt sich Berufung aus?
Krone Plus Logo
308 Euro im Monat
Mutter fordert von Gemeinde Geld für Privatschule
Sechs Beteiligte
Lenker bei Unfall auf Passstraße schwer verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf