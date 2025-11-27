Alles dreht sich in Oberösterreich um den Advent

Das Schloss Traun öffnet seine Tore und lädt Familien, Freunde und Verliebte zum Staunen, Genießen und Verweilen ein. Nikolaus und Engerl lassen Kinderaugen strahlen, sie beschenken kleine Gäste. Datum: Fr, 28. 11., 17 bis 21 Uhr; Sa, 29., und So, 30. 11., 10 bis 18 Uhr Infolink: www.kulturpark.at (Bild: Werner Redl)

Ein bunter Kunsthandwerksmarkt, Blechbläser der Stadtkapelle Leonding und Kinderchöre sorgen für vorweihnachtliche Stimmung im Veranstaltungszentrum Doppl:Punkt. Um 15 Uhr kommt der Nikolaus, ab 17 Uhr die Linzer Perchten. Datum: Samstag, 29. 11., 10 bis 22 Uhr Infolink: www.kuva-leonding.at (Bild: Cityfoto/Wolfgang Simlinger)

In ein einzigartiges Ambiente lässt der Adventmarkt im Schloss Puchheim eintauchen. Musikalisch unterhalten verschiedene Ensembles rund um die Uhr. Kosten: 3 Euro, Jugendliche frei Datum: Samstag, 29. 11., 13 bis 19 Uhr; Sonntag, 30. 11., 10 bis 18 Uhr Infolink: www.attnang-puchheim.at (Bild: Schloss Puchberg)

Während die Eltern ihre Weihnachtseinkäufe erledigen, können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in Kostüme schlüpfen, Requisiten basteln und eine Jause genießen. Der Workshop „Oh, du Fröhliche“ findet im Rathaussaal Gmunden statt. Datum: Sa, 29. 11., 14 bis 18 Uhr Infolink: www.open-stage.at (Bild: Christian Husar)

Mehr als 45 Kunsthandwerker wie Glasmaler, Töpfer, Drechsler uvm. verkaufen ihre Werke beim 49. Garstner Advent. Ausstellungen wie „Gagat, Kohle und Bauxit“ oder „Faszination Krippe“ können ebenfalls besucht werden. Datum: 29. + 30. 11., 6., 7., und 8. 12. Infolink: www.garstner-advent.at (Bild: E. Mayrhofer)

Schüler des Agrarbildungszentrums Salzkammergut in Altmünster bieten ihre Produkte zum Verkauf an. Von selbstgemachten Kunstwerken bis hausgemachten Köstlichkeiten ist für jeden etwas dabei. Datum: Freitag, 28. November, 10 bis 14 Uhr Infolink: lwbfs-altmuenster.ac.at (Bild: Marion Hörmandinger)

Ab November verwandelt sich der Baumwipfelpfad am Grünberg in Gmunden zu einer strahlenden Kulisse für einzigartige Wintermomente. Hunderttausende sanfte Lichter werden den Pfad erleuchten und zum Staunen einladen. Datum: Start: 27. 11., Ende: 1. 1. 26 Infolink: treetop-walks.com (Bild: eak)

Regau erstrahlt am Wochenende im stimmungsvollen Adventzauber. Es gibt: Kinderweihnacht in der Landesmusikschule und Standlmarkt am Marktplatz sowie Wärmestube im Seniorenzentrum uvm. Datum: Sa, 29. 11., ab 14 Uhr; So, 30. 11., ab 10 Uhr Infolink: www.regau.at (Bild: Alois Huemer)

Beschäftigte und Mitarbeiter der Lebenshilfe Oberösterreich in Linz-Urfahr (Klausenbachstraße 46) laden zum Adventmarkt. Eine tolle Gelegenheit, kreative Geschenke zu erwerben. Datum: Donnerstag, 27. November, 13 bis 20 Uhr Infolink: ooe.lebenshilfe.org (Bild: Lebenshilfe OÖ)