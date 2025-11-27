Vorteilswelt
Runder Geburtstag

Schlagerstar Waterloo: „Ich brauche die Bühne“

Oberösterreich
27.11.2025 17:30
(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Er gilt als Legende der Austropop- und Schlagerwelt – und ist heute 80 Jahre alt: Waterloo steht noch immer gerne auf der Bühne, weil Musik für ihn Lebenselixier ist. Der gebürtige Oberösterreicher lebt in Mörbisch am See mit seiner Frau Andrea. Fünf Kinder, Enkel, Urenkel – und ein Herz, das für Musik und Natur schlägt.

Sänger, Dancing-Star, „Winnetou“ und begnadet positiver Mensch: Johann Kreuzmayr, als Musiker unter dem Namen Waterloo bekannt, ist 80 Jahre alt. Auf der Bühne steht er immer noch: „Ich brauche das, das ist Nahrung für meinen Körper.“

„Hansi“ Kreuzmayr kam 1945 in Altheim in Oberösterreich zur Welt (den Geburtstag teilt er sich u. a. mit Jimi Hendrix und Parov Stelar).

(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Hitlieferant mit Tourneen bis nach Japan
Mit dem Duo Waterloo & Robinson feierte er internationale Erfolge, solo eroberte er die österreichischen Charts. Beim Song Contest 1975 landete das Duo mit „Meine kleine Welt“ auf dem fünften Platz; mit „Hollywood“ gelang ein Welthit.

Ob Schlager oder Pop, Berührungsängste kenne er keine: „Ich mache das, was mir mein Herz sagt. Ich konnte da viel von Udo Jürgens lernen.“ 2019 erschien sein bisher letztes Album „Alles Leben dieser Erde.“

Für sich selbst der beste Manager
In Mörbisch im Burgenland haben Waterloo und seine Frau ihre Wahlheimat gefunden. „Wir sind sehr glücklich hier!“ Fünf Kinder hat er und auch zum Sohn seiner Frau eine innige Beziehung, sagt Kreuzmayr, der ohne Management auskommt: „Darum kann mich jeder anrufen oder anschreiben: Geht es dir gut? Lebst du noch? Hast du Zeit für einen Auftritt?“ 

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
