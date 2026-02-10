Warum Bild einer Lasagne Wirtin 4000 Euro kostete

In den sozialen Medien warben Gastrobetriebe mit Fotos von Speisen für ihre Mittagsmenüs. Doch die Bilder wurden illegal verwendet, was „gesalzene“ Rechnungen für die Lokalbetreiber zur Folge hatte. Die „Krone“ hat den Lizenznehmer mit dem Vorwurf der Geschäftemacherei konfrontiert.