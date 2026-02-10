Peter Eder pfeift auf rotes Gipfeltreffen in Wien
Keine Lust auf Babler?
Für den Salzburger SPÖ-Chef entlastet die Bundesregierung die Menschen nicht genug. Er bleibt dem Bundesvorstand fern. In dem höchsten Parteigremium könnte der jetzige Partei-Boss Andreas Babler bald Konkurrenz bekommen. Bablers Kritiker werden zunehmend mehr ...
Kritik an SPÖ-Parteichef Andreas Babler übt Peter Eder schon länger. Der Salzburger SPÖ-Chef und Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder warf Babler des Öfteren vor, zu links-idealistisch zu sein und sieht sich bodenständiger: „Ich bin ein Realo. Das heißt, ich bin jemand, der Realpolitik bevorzugt, sicher links, aber mittelinks.“
