Als es in Graz weiß und still war, war nie zuvor

Ein Ereignis, das man nicht vergisst: Vor genau 40 Jahren versank die steirische Landeshauptstadt tagelang im Jahrhundertschnee.
„Weiße Massen bis zu einem Meter Höhe, der Verkehr kam zum Erliegen: Graz versinkt im ärgsten Schnee des Jahrhunderts!“, schrieb ich für die Ausgabe vom 11. Februar 1986, also vor genau 40 Jahren, gemeinsam mit jenen Kollegen, die es an diesen außergewöhnlichen Tagen in die „Steirerkrone“-Redaktion geschafft hatten.
