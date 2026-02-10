Stellungskrieg zwischen Schwarz und Pink

Die von Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Wehrdienstkommission hat drei sofort umsetzbare Modelle für eine Wehrpflicht-Verlängerung plus der Wiedereinführung von verpflichtenden Milizübungen ausgearbeitet und die Variante mit acht Monaten Grundwehrdienst und zwei Monaten Übungen empfohlen. Dieses Modell würde auch der ÖVP am besten gefallen. Die Neos haben sich allerdings sehr früh gegen eine Verlängerung des Wehrdienstes gestellt. Kanzler Christian Stocker wollte den kleinen Koalitionspartner mit der Forderung nach einer Volksbefragung aus der Deckung holen. Nun haben sich die Neos auch gegen die Volksbefragung gestellt.