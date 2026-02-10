Julia Mühlbacher: „Heute habe ich es vergeigt!“

„Sind trotzdem ein cooles Team“

Bestes Teammitglied im rot-weiß-roten Team war Jan Hörl mit 102,5 und 103,5 Metern. Und er war letztlich am zufriedensten im Team. „Ich habe wieder einen coolen Schritt gemacht, aber wir sind Fünfter und nur 1-2-3 zählt. Wir sind trotzdem ein cooles Team. Wir schließen nicht mit dem besten Gefühl die Kleinschanze ab, aber eine Gaudi haben wir trotzdem.“