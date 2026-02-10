Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Platz 5 im Mixed-Team

Julia Mühlbacher: „Heute habe ich es vergeigt!“

Olympia
10.02.2026 21:25
Julia Mühlbacher
Julia Mühlbacher(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nur 6,2 Punkte fehlten auf Bronze und auch „nur“ 10,5 auf Silber. So weit weg war Österreich am Dienstag im Mixed-Team-Bewerb gar nicht von einem Medaillenplatz entfernt. Doch Julia Mühlbacher nahm die ganze Schuld auf sich!

0 Kommentare

Die Entscheidung zuungunsten der ÖOC-Truppe fiel in der dritten Serie im ersten Durchgang, als Mühlbacher bei nur 89 Metern landete. Die Oberösterreicherin wusste das freilich danach: „So ehrlich muss man sein, heute habe ich es vergeigt. Gerade im ersten Durchgang. Das ist im Mixed sehr bitter, es tut mir echt leid für die anderen“, kommentierte Mühlbacher ihre Leistung im ORF.

(Bild: GEPA)

„Wenn einer auslässt, ist das Feld so eng beieinander. Der zweite (Sprung, Anm.) war ein bisserl besser, aber wenn du im ersten so viel verlierst, holst du es im zweiten nicht mehr wirklich auf.“

Lesen Sie auch:
Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Jan Hörl und Stephan Embacher 
Mixed-Team-Bewerb
Unser Skisprung-Quartett verpasst Medaille knapp
10.02.2026

„Sind trotzdem ein cooles Team“
Bestes Teammitglied im rot-weiß-roten Team war Jan Hörl mit 102,5 und 103,5 Metern. Und er war letztlich am zufriedensten im Team. „Ich habe wieder einen coolen Schritt gemacht, aber wir sind Fünfter und nur 1-2-3 zählt. Wir sind trotzdem ein cooles Team. Wir schließen nicht mit dem besten Gefühl die Kleinschanze ab, aber eine Gaudi haben wir trotzdem.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.966 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
283.278 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
183.663 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
959 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
957 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
854 mal kommentiert
Mehr Olympia
Szene live im TV
Prock klärt Verwirrung um ihren Freund auf
Nach 0:9-Debakel
Geschwister sichern Schweden Gold im Curling
Platz 5 im Mixed-Team
Julia Mühlbacher: „Heute habe ich es vergeigt!“
Gold-Hilfe von oben
Verstorbene Mama von Ariane schaute auf Sieger-Duo
Mixed-Team-Bewerb
Unser Skisprung-Quartett verpasst Medaille knapp
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf