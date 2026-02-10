Julia Mühlbacher: „Heute habe ich es vergeigt!“

Nur 6,2 Punkte fehlten auf Bronze und auch „nur“ 10,5 auf Silber. So weit weg war Österreich am Dienstag im Mixed-Team-Bewerb gar nicht von einem Medaillenplatz entfernt. Doch Julia Mühlbacher nahm die ganze Schuld auf sich!
Die Entscheidung zuungunsten der ÖOC-Truppe fiel in der dritten Serie im ersten Durchgang, als Mühlbacher bei nur 89 Metern landete. Die Oberösterreicherin wusste das freilich danach: „So ehrlich muss man sein, heute habe ich es vergeigt. Gerade im ersten Durchgang. Das ist im Mixed sehr bitter, es tut mir echt leid für die anderen“, kommentierte Mühlbacher ihre Leistung im ORF.
„Wenn einer auslässt, ist das Feld so eng beieinander. Der zweite (Sprung, Anm.) war ein bisserl besser, aber wenn du im ersten so viel verlierst, holst du es im zweiten nicht mehr wirklich auf.“
„Sind trotzdem ein cooles Team“
Bestes Teammitglied im rot-weiß-roten Team war Jan Hörl mit 102,5 und 103,5 Metern. Und er war letztlich am zufriedensten im Team. „Ich habe wieder einen coolen Schritt gemacht, aber wir sind Fünfter und nur 1-2-3 zählt. Wir sind trotzdem ein cooles Team. Wir schließen nicht mit dem besten Gefühl die Kleinschanze ab, aber eine Gaudi haben wir trotzdem.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.