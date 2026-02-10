Geisterfahrer-Unfall: Beide Lenker in Lebensgefahr

Weshalb der Deutsche Autolenker Dienstagabend auf der Tauernautobahn in falscher Richtung unterwegs war, ist noch völlig unklar. Fest steht laut ersten Informationen jedoch: Das Fahrzeug des Urlaubers krachte in Fahrtrichtung Villach gegen 17.30 Uhr auf Höhe der Autobahnabfahrt Spittal-Ost in frontal in den Wagen eines Kärntners.