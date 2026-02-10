Geisterfahrer-Unfall: Beide Lenker in Lebensgefahr

Zwei Schwerstverletzte Dienstagabend auf der Tauernautobahn bei Spittal-Ost in Kärnten: Ein Geisterfahrer aus Deutschland soll den Wagen eines Kärntners frontal gerammt haben.
Weshalb der Deutsche Autolenker Dienstagabend auf der Tauernautobahn in falscher Richtung unterwegs war, ist noch völlig unklar. Fest steht laut ersten Informationen jedoch: Das Fahrzeug des Urlaubers krachte in Fahrtrichtung Villach gegen 17.30 Uhr auf Höhe der Autobahnabfahrt Spittal-Ost in frontal in den Wagen eines Kärntners.
Beide Lenker in Lebensgefahr
Beide Lenker sollen bei dem heftigen Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Vorübergehend waren der Wolfsbergtunnel sowie die Tauernautobahn im Unfallbereich gesperrt. Weitere Infos folgen.
