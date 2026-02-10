Als vor der Oper ein König ermordet werden sollte

21. Februar 1931: Es ist schon spät, die Vorstellung von „Pagliacci“ in der Staatsoper ist soeben zu Ende gegangen. König Zogu I. von Albanien öffnet die Tür zu seinem brandneuen Mercedes – natürlich direkt vor dem Opernhaus geparkt, sodass jeder das teure Auto bewundern kann – als zwei gutgekleidete Männer aus dem Dunkel heraustreten. Die Angreifer, Aziz Çami und Ndok Gjeloshi, halten Revolver in ihren Händen.