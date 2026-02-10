Fall Guthrie: FBI zeigt Foto von Tatverdächtigem

Überwachungsgeräte wurden gestohlen

Die Bilder und Videos seien aus vorher nicht zugänglichen Restdaten rekonstruiert worden, sagte Patel auf der Plattform X. Demnach arbeiteten das FBI und das Sheriff-Büro des Bezirks Pima in Arizona seit mehr als einer Woche gemeinsam mit privaten Unternehmen daran, verlorenes oder beschädigtes Video- und Bildmaterial wiederherzustellen. Die nun veröffentlichten Aufnahmen stammen den Angaben zufolge aus Datenresten, die in technischen Hintergrundsystemen gespeichert waren, nachdem Überwachungsgeräte vom Tatort entfernt worden waren.