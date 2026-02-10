Mehr Qualität? Das sagt der Sturm-Sportchef

Das 1:0 zuletzt beim Liga-Frühjahrsauftakt gegen Ried wirkte wie eine Beruhigungspille für das Sturm-Umfeld. Auch für Sportchef Michael Parensen, der den Kader des Meisters in der Winterpause umbaute. So schätzt der Deutsche die Qualität – nach doch bemerkenswerten Abgängen – von „Sturm neu“ ein.