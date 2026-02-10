Verstorbene Mama von Ariane schaute auf Sieger-Duo

Damen-Trainer Roland Assinger wandte sich am Hang seinem deutschen Kollegen Andreas Puelacher zu und sagte: „Gratuliere zu Bronze!“ Und bekam als Antwort: „Und dir zu Silbernen!“ Denn als letzte Läuferin des Teambewerbes stand noch Mikaela Shiffrin oben, die US-Königin des Slaloms. „Damit war die Sache geritzt“, fand „Asso“. Dann hörte der Cheftrainer am Funk, wie Mikas Vorsprung schmolz. ÖSV-Medien-Betreuerin Manuela Riegler gab wie immer die Zeiten durch: „Plus 13, plus 24 – und dann wurde aus Manus Stimme ein Koloratursopran. Da wusste ich, es passt“, grinste Assinger. Olympia-Sieg! „Ich kann’s noch gar nicht glauben“, gab Ariane Rädler (31) noch fast zwei Stunden nach der Entscheidung zu.