Violette Uhr tickt: Noch kein Rekurs eingereicht

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat die Austria Klagenfurt bis dato noch keinen Rekurs eingebracht. Was ist der aktuelle Stand? Wie sieht es mit der Einreichung der Lizenzunterlagen aus? Kann am 27. Februar in Bregenz gespielt werden? Masseverwalter Michael Pontasch gibt Antworten. Und: Darum ist Robert Micheu weiterhin Präsident des Vereins!