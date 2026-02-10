Neuer Lugner?

Sharon Stone verzaubert Guschlbauer als Stargast

Adabei-TV Clips
10.02.2026 22:56
0 Kommentare

Blitzlichtgewitter in St. Willibald! Hollywoodstar Sharon Stone zeigt sich bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt bestens gelaunt. Wen sie aus Los Angeles mitbringt, worauf sie sich in Wien besonders freut und ob Karl Guschlbauer in Richard Lugners Fußstapfen treten kann? Mehr im Video.

