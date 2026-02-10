Immer mehr Betrugs-SMS und Fake-Anrufe mit KI

Handynetzbetreiber und „Führerschein“ gegen klassische Angriffe

Neben diesen Attacken lauern auch weiterhin klassische Gefahren durch eingeschleuste Viren, Datendiebstahl, Betrug beim Internetshopping, Missbrauch von Zahlungsdaten etc. Die heimischen Handynetzbetreiber haben dazu technische Sicherheitslösungen, die Konsumenten auch in Anspruch nehmen sollten, ergänzt der Branchenverband Forum Mobilkommunikation (FMK). Um schon Jüngere auf die Gefahren aufmerksam zu machen, hat das FMK einen „Handyführerschein“ für Schüler erarbeitet. Das ist ein kostenloser interaktiver Kurs („Mobile Generation“) am Tablet für Kinder der 6. bis 8. Schulstufe samt begleitendem Lernmaterial, in dem man 22 von 25 Fragen richtig beantworten muss, um die offizielle Urkunde zu bekommen. Abrufbar ist der Kurs unter https://www.lehrer.at/handy/.