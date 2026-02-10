Geschwister sichern Schweden Gold im Curling

Debakel gegen Norwegen

Die Wranas hatten die Round Robin noch auf dem vierten Platz beendet. Gegen Norwegen verloren sie 0:9, worauf sie in den schwedischen Medien harsch kritisiert wurden. Im Finale lagen die USA vor dem achten und letzten End 5:4 vorne. Beide Teams zeigten danach Nerven, ehe Isabella Wrana mit dem letzten Stein das aus ihrer Sicht notwendige Takeout gelang.