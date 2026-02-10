Vorteilswelt
Nach 0:9-Debakel

Geschwister sichern Schweden Gold im Curling

Olympia
10.02.2026 21:34
Isabella und Rasmus Wrana
Isabella und Rasmus Wrana(Bild: EPA/JURE MAKOVEC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Geschwister Isabella und Rasmus Wrana haben Schweden die Olympia-Goldmedaille im Mixed-Doppel im Curling beschert. Das Duo setzte sich in einem spannenden Finale gegen die US-Amerikaner Cory Thiesse und Korey Dropkin am Dienstag mit 6:5 durch. 

0 Kommentare

Es war das Duell Weltmeister 2024 gegen Weltmeister 2023. Bronze gewann Gastgeber Italien mit Stefania Constantini und Amos Mosaner. Die Olympiasieger von 2022 gewannen im Spiel um Rang drei gegen ein britisches Gespann mit 5:3.

Die US-Amerikaner Cory Thiesse und Korey Dropkin
Die US-Amerikaner Cory Thiesse und Korey Dropkin(Bild: AP/Misper Apawu)

Debakel gegen Norwegen
Die Wranas hatten die Round Robin noch auf dem vierten Platz beendet. Gegen Norwegen verloren sie 0:9, worauf sie in den schwedischen Medien harsch kritisiert wurden. Im Finale lagen die USA vor dem achten und letzten End 5:4 vorne. Beide Teams zeigten danach Nerven, ehe Isabella Wrana mit dem letzten Stein das aus ihrer Sicht notwendige Takeout gelang.

