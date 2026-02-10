Prock klärt Verwirrung um ihren Freund auf

Eine Medaille im olympischen Rodel-Einsitzer der Frauen ist für Hannah Prock außer Reichweite geblieben. Doch für Aufmerksamkeit sorgte die 26-jährige Tirolerin trotzdem.
Grund: Die internationale TV-Regie zeigte während des Rennens ihren Freund Matthias auf der Tribüne in Großaufnahme. Mit einem Schild machte er auf sich aufmerksam. „Meine Freundin rodelt besser als deine“, war darauf zu lesen. Eine richtig nette und amüsante Motivationsspritze für seine Liebste.
Doch dann zeigten die TV-Kameras Hannah – und die schüttelte den Kopf! War sie peinlich berührt, oder genierte sie sich vielleicht sogar für die Aktion ihres Freundes?
„Ich bin die Frau in dem Video“
Via Instagram, wo die Szene von Eurosport ebenfalls gepostet wurde, klärte Hannah dann aber auf. „Hello Leute, ich bin die Frau in dem Video.“, schreibt sie in einem Kommentar unter das Video. „Vielleicht mag es so rüberkommen – wegen des Kopfschüttelns – aber ich hab mich unendlich darüber gefreut, ihn zu sehen und wie süß er dieses Plakat gestaltet hat. Das Kopfschütteln galt der Zeit, die ich auf der Anzeige gesehen habe, die war nämlich leider gar nicht gut. Mein Freund ist der beste Freund, den man sich nur vorstellen kann und ich bin unendlich dankbar für seine Unterstützung.“
Prock konnte leider nicht an ihre Saisonleistungen anschließen, sie beendete den Bewerb als Zehnte (+2,138 Sek.) unmittelbar vor Olympia-Debütantin Dorothea Schwarz (11./+2,138).
