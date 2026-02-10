Prock klärt Verwirrung um ihren Freund auf

„Ich bin die Frau in dem Video“

Via Instagram, wo die Szene von Eurosport ebenfalls gepostet wurde, klärte Hannah dann aber auf. „Hello Leute, ich bin die Frau in dem Video.“, schreibt sie in einem Kommentar unter das Video. „Vielleicht mag es so rüberkommen – wegen des Kopfschüttelns – aber ich hab mich unendlich darüber gefreut, ihn zu sehen und wie süß er dieses Plakat gestaltet hat. Das Kopfschütteln galt der Zeit, die ich auf der Anzeige gesehen habe, die war nämlich leider gar nicht gut. Mein Freund ist der beste Freund, den man sich nur vorstellen kann und ich bin unendlich dankbar für seine Unterstützung.“