Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Szene live im TV

Prock klärt Verwirrung um ihren Freund auf

Olympia
10.02.2026 22:05
Hannah Prock
Hannah Prock(Bild: Krone KREATIV/AP, Instagram)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eine Medaille im olympischen Rodel-Einsitzer der Frauen ist für Hannah Prock außer Reichweite geblieben. Doch für Aufmerksamkeit sorgte die 26-jährige Tirolerin trotzdem.  

0 Kommentare

Grund: Die internationale TV-Regie zeigte während des Rennens ihren Freund Matthias auf der Tribüne in Großaufnahme. Mit einem Schild machte er auf sich aufmerksam. „Meine Freundin rodelt besser als deine“, war darauf zu lesen. Eine richtig nette und amüsante Motivationsspritze für seine Liebste.

Doch dann zeigten die TV-Kameras Hannah – und die schüttelte den Kopf! War sie peinlich berührt, oder genierte sie sich vielleicht sogar für die Aktion ihres Freundes?

„Ich bin die Frau in dem Video“
Via Instagram, wo die Szene von Eurosport ebenfalls gepostet wurde, klärte Hannah dann aber auf. „Hello Leute, ich bin die Frau in dem Video.“, schreibt sie in einem Kommentar unter das Video. „Vielleicht mag es so rüberkommen – wegen des Kopfschüttelns – aber ich hab mich unendlich darüber gefreut, ihn zu sehen und wie süß er dieses Plakat gestaltet hat. Das Kopfschütteln galt der Zeit, die ich auf der Anzeige gesehen habe, die war nämlich leider gar nicht gut. Mein Freund ist der beste Freund, den man sich nur vorstellen kann und ich bin unendlich dankbar für seine Unterstützung.“

Lesen Sie auch:
Lisa Schulte
Schulte nur 7.
Wunder bleibt aus! Austro-Rodlerinnen geschlagen
10.02.2026

Prock konnte leider nicht an ihre Saisonleistungen anschließen, sie beendete den Bewerb als Zehnte (+2,138 Sek.) unmittelbar vor Olympia-Debütantin Dorothea Schwarz (11./+2,138).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.966 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
283.278 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
183.663 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
959 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
957 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
854 mal kommentiert
Mehr Olympia
Szene live im TV
Prock klärt Verwirrung um ihren Freund auf
Nach 0:9-Debakel
Geschwister sichern Schweden Gold im Curling
Platz 5 im Mixed-Team
Julia Mühlbacher: „Heute habe ich es vergeigt!“
Gold-Hilfe von oben
Verstorbene Mama von Ariane schaute auf Sieger-Duo
Mixed-Team-Bewerb
Unser Skisprung-Quartett verpasst Medaille knapp
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf