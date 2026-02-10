Spitzensportlerin überrollt: Lkw-Fahrer angeklagt

Der Kraftfahrer muss sich bald wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten, laut Anlage hat er bei einem Abbiegemanöver die Radlerin übersehen. Einen Prozesstermin gibt es derzeit noch nicht. Die Hinterbliebenen der jungen Sportlerin werden vom Salzburger Rechtsanwalt Christoph Mandl vertreten.