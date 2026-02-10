Spitzensportlerin überrollt: Lkw-Fahrer angeklagt

„Mangelnde Aufmerksamkeit“: Das wirft die Salzburger Staatsanwaltschaft einem 46-jährigen Lkw-Fahrer vor – und damit jenem Mann, der am 11. September 2025 einen verhängnisvollen Unfall verursacht hat.
Sein Lastwagen überrollte auf der sogenannten Eder-Kreuzung in Salzburg-Parsch die 23-jährige Julia Marie Gaiser auf ihrem Fahrrad. Die gebürtige Südtirolerin, mehrfache Salzburger Landesmeisterin im Eiskunstlauf, verstarb noch an der Unfallstelle.
Der Kraftfahrer muss sich bald wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten, laut Anlage hat er bei einem Abbiegemanöver die Radlerin übersehen. Einen Prozesstermin gibt es derzeit noch nicht. Die Hinterbliebenen der jungen Sportlerin werden vom Salzburger Rechtsanwalt Christoph Mandl vertreten.
