Wie sich autonome Autos in die Irre führen lassen

Eine der größten Schwächen heutiger Robotersysteme liegt im Umgang mit seltenen und unvorhersehbaren Situationen. Solche „Edge Cases“, also Grenzfälle, treten auf, wenn Trainingsdaten fehlen oder reale Umgebungen von den bekannten Mustern abweichen. Gerade in der physischen Welt – etwa bei autonomen Fahrzeugen oder Drohnen – lassen sich nicht alle möglichen Szenarien vorab erfassen: ungewöhnliche Umgebungen, wechselnde Lichtverhältnisse, unerwartete physikalische Effekte oder neue Aufgaben gehören zum Alltag.