Authentizität statt Algorithmus im Musikbusiness

Unser Skisprung-Quartett verpasst Medaille knapp
Mixed-Team-Bewerb
Seit über 20 Jahren steht die Kärntnerin Bettina Schurek auf den größten Bühnen Österreichs. Nun schlägt die Musicaldarstellerin mit ihrer neuen Single „Talking“ ein weiteres kreatives Kapitel auf – zu sehen am 21. Februar in den Kammerlichtspielen in Klagenfurt.
„Ich hab’ schon sehr früh mitbekommen, dass man beruflich auf der Bühne stehen kann, und da hab‘ ich mir gedacht: let’s go!“, erinnert sich Bettina Schurek. Der gebürtigen Klagenfurterin wurde die Kreativität quasi in die Wiege gelegt: Beide Eltern sind im Chor aktiv und bereits mit drei Jahren besuchte sie Tanzunterricht bei Daniela Moser.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.