Authentizität statt Algorithmus im Musikbusiness

„Ich hab’ schon sehr früh mitbekommen, dass man beruflich auf der Bühne stehen kann, und da hab‘ ich mir gedacht: let’s go!“, erinnert sich Bettina Schurek. Der gebürtigen Klagenfurterin wurde die Kreativität quasi in die Wiege gelegt: Beide Eltern sind im Chor aktiv und bereits mit drei Jahren besuchte sie Tanzunterricht bei Daniela Moser.