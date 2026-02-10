Vorteilswelt
Empörung in Laakirchen

KZ-Mahnmal soll aus dem Stadtzentrum weichen

Oberösterreich
10.02.2026 21:57
Das KZ-Mahnmal in Laakirchen erinnert an neun von den Nazis getötete lokale Opfer. Es soll ...
Das KZ-Mahnmal in Laakirchen erinnert an neun von den Nazis getötete lokale Opfer. Es soll künftig offenbar auf den Friedhof verbannt werden.(Bild: KZ-Verband/VdA OÖ)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Die Opferverbände, das Mauthausen Komitee und das Antifa-Netzwerk werfen dem SPÖ-Stadtchef von Laakirchen im Zusammenhang mit dem Denkmal einen gravierenden Wortbruch vor. Der Stadtpolitiker will offenbar das steinerne Monument – entgegen aller Zusagen – auf einem unwürdigen Platz am Friedhof verstecken.  

Geht es nach Laakirchens Bürgermeister Fritz Feichtinger (SPÖ), dann soll das KZ-Mahnmal aus dem Stadtzentrum verschwinden. Dieses erinnert an neun lokale Nazi-Opfer – acht waren Widerstandskämpfer, einer Zeuge Jehovas.

Zitat Icon

Die NS-Opfer haben größten Respekt verdient. Der Bürgermeister zeigt sich aber nicht einmal gesprächsbereit.

Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitees

Entgegen der Vereinbarung
Im März 2024 hatte Feichtinger den Vertretern der Opferverbände ausdrücklich zugesagt, das Mahnmal gut sichtbar im Stadtzentrum zu belassen. Doch im September 2025 wurde bekannt, dass Feichtinger das Monument auf den Friedhof verlegen will.

Stadtgemeinde Laakirchen
Stadtgemeinde Laakirchen(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Untragbar und würdelos
„In die Nähe eines misslungenen Friedensdenkmals, das aus einer karikierten Taube mit Beinprothese besteht. Das Vorgehen des Bürgermeisters ist würdelos und untragbar“, ärgert sich Willi Mernyi vom Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ). „Hält er seine Zusage nicht ein, werden wir alle demokratischen Mittel für Protestaktionen gegen seinen Wortbruch ausschöpfen“, stellt Antifa-Chef Robert Eiter. 

Oberösterreich

