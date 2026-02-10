KZ-Mahnmal soll aus dem Stadtzentrum weichen

Untragbar und würdelos

„In die Nähe eines misslungenen Friedensdenkmals, das aus einer karikierten Taube mit Beinprothese besteht. Das Vorgehen des Bürgermeisters ist würdelos und untragbar“, ärgert sich Willi Mernyi vom Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ). „Hält er seine Zusage nicht ein, werden wir alle demokratischen Mittel für Protestaktionen gegen seinen Wortbruch ausschöpfen“, stellt Antifa-Chef Robert Eiter.