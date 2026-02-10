Heute LIVE: Hertha BSC gegen SC Freiburg

Rodeln: Einsitzer der Damen ab 17 Uhr LIVE
Viertelfinale im DFB-Pokal: Hertha BSC empfängt den SC Freiburg. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Zweitligist gegen Bundesligist – die Favoritenrolle ist vor dem Duell von Hertha BSC und SC Freiburg klar vergeben, die Gäste aus dem Breisgau müssten in Berlin eigentlich den Halbfinal-Einzug fixieren können.
Hertha in der Außenseiterrolle
Als Sechster der Zweiten Liga ist die Hertha gegen den Bundesliga-Siebenten Freiburg in der Außenseiterrolle zu sehen.
Heute treffen die Berliner im laufenden Bewerb übrigens erstmals auf einen höherklassigen Gegner – nach drei Siegen gegen die Zweitligisten Preußen Münster (im Elfmeterschießen), SV Elversberg und 1. FC Kaiserslautern.
