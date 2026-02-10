US-Frauen fertigen Kanada im Favoriten-Duell ab
Eishockey
Die US-Eishockey-Equipe hat am Dienstag bei den Olympischen Winterspielen in Mailand mit einem 5:0-Sieg in der Gruppenphase ein starkes Zeichen gesetzt.
Die ohne die verletzte Kapitänin Marie-Philip Poulin angetretenen Titelverteidigerinnen waren im Duell der beiden Gold-Anwärter klar unterlegen.
Während die US-Amerikanerinnen durch vier Siege in vier Spielen Pool A damit gewonnen haben, haben die Kanadierinnen am Donnerstag noch das Nachtragsspiel gegen Finnland vor sich.
