„… und jetzt stehen wir da mit der Goldmedaille“

Große Emotionen im Austria House in Cortina beim Empfang unserer Gold-Heldinnen Ariane Rädler und Katharina Huber! Nach dem sensationellen Sieg in der olympischen Teamkombination gab es am Dienstagabend kein Halten mehr. Freunde, Teamkollegen, Fans und Familie hatten sich versammelt, um dem Duo einen gebührenden Abend zu bescheren. „So eine Menge für einen jubeln zu hören – ich kann es noch gar nicht fassen“, zeigt sich Huber gegenüber der „Krone“ überwältigt. Rädler ergänzt: „Der ganze Tag ist einfach nur unglaublich!“
