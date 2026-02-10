Vorteilswelt
Spektakuläre Flugshow

„Vierfach-Gott“ Malinin führt nach Kurzprogramm

Olympia
10.02.2026 23:16
Ilia Malinin
Ilia Malinin(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin steht nach einer spektakulären Flugshow kurz vor seinem ersten Einzelgold bei Olympia. 

Bei den Winterspielen in Italien führt der 21-jährige US-Amerikaner nach einer nahezu fehlerfreien Leistung im Kurzprogramm und mit zwei sauberen Vierfachsprüngen sowie einem Rückwärtssalto die Konkurrenz deutlich an.

Malinin erhielt für seine Vorstellung 108,16 Zähler und liegt damit vor dem Japaner Yuma Kagiyama, der trotz eines Patzers beim dreifachen Axel mit 103,07 Punkten den zweiten Platz belegt. Das Kürfinale findet am Freitag (19.00 Uhr) statt. Dann werden auch die Medaillen vergeben.

(Bild: EPA/WU HAO)

Malinin, der wegen seiner vielen Vierfachsprünge auch den Spitznamen „Vierfach-Gott“ trägt, könnte sich bei einem Triumph zum Eiskunstlauf-König dieser Spiele krönen. Schon im Teamwettbewerb hatte der Superstar trotz kleinerer Schwierigkeiten mit dem US-Team Gold gewonnen. Im Kurzprogramm lief Malinin aber wieder gewohnt souverän.

Geschwister sichern Schweden Gold im Curling
