„Vierfach-Gott“ Malinin führt nach Kurzprogramm

Malinin erhielt für seine Vorstellung 108,16 Zähler und liegt damit vor dem Japaner Yuma Kagiyama, der trotz eines Patzers beim dreifachen Axel mit 103,07 Punkten den zweiten Platz belegt. Das Kürfinale findet am Freitag (19.00 Uhr) statt. Dann werden auch die Medaillen vergeben.