Lohnstreit eskaliert: „Verhandeln nur, wenn …“

„Wir wissen nicht, wo Roman Hebenstreit seine Preiserhebung durchführt. Fakt ist: Einzelpreise aus Einzelfällen sind kein geeigneter Maßstab für eine Gesamtbeurteilung einer Branche. Mit seinen Aussagen werden wieder extreme Einzelfälle zu einem verzerrten Gesamtbild der Branche pauschaliert.“ Die Arbeitgeber verweisen auf Daten der Statistik Austria, dass die Mindestlöhne in der Branche mit 27,1 Prozent in vier Jahren im Vergleich am stärksten gestiegen seien und das Plus immer über der Inflation lag. Eine Umfrage unter 600 Betrieben habe zudem ergeben, dass 90 Prozent der Unternehmen Preissteigerungen nicht oder nur bedingt weitergeben.