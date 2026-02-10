Alle wollen jetzt der neue Richard Lugner sein

Unser Skisprung-Quartett verpasst Medaille knapp
Mixed-Team-Bewerb
Wer jemals dachte, dass der Opernball nach Richard Lugner in eine Art des Star-Vakuums geraten würde, der irrte. Und zwar gewaltig. Denn heuer gibt es eine wahre Flut an Gastgebern, die mit ihren Logen-Reizen nicht geizen. Die „Krone“ hat für Sie den Überblick behalten – wobei eine Dame allen die Show stehlen könnte.
Wer Sorge hatte, dass es beim Wiener Opernball jemals zu einer Star-Flaute kommen könnte, der hatte wohl die Rechnung ohne die „Nachfolger“ von Richard Lugner gemacht. Denn der 2024 verstorbene Baumeister perfektionierte die „Rent a Star“-Politik beim Staatsgewalze zwecks Eigen-PR wie kein anderer vor ihm.
