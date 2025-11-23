Vorteilswelt
Wilderer Gschnas 2026

Wenn Kleopatra für eine Nacht ins Dirndl schlüpft

Oberösterreich
23.11.2025 17:00
Natalie Holzner stürmt aktuell mit ihrem Song „Kleopatra“ die Schlagercharts, am 30. Jänner 2026 ...
Natalie Holzner stürmt aktuell mit ihrem Song „Kleopatra“ die Schlagercharts, am 30. Jänner 2026 kommt sie zum Wilderer Gschnas ins Linzer Design Center.(Bild: usp media)

Wenn Dirndl, Lederhose und tausende Partyhungrige das Linzer Design Center übernehmen, steht nur eines fest: Das Wilderer Gschnas ist zurück – wilder als je zuvor! Mit Schlagerstar Natalie Holzner, weiteren spannenden Acts und Early-Bird-Tickets zum Schnäppchenpreis kündigt sich die heißeste Trachtennacht des Jahres an.

Ob im Dirndl oder in der Lederhose – beim „Krone“-Wilderer Gschnas am 30. Jänner 2026 feiern Trachtenliebhaber, Partytiger und Lifestyle-Fans gemeinsam in einzigartiger Atmosphäre. Unter dem Motto „Tradition trifft Party“ wartet ein unvergesslicher Abend voller Musik, Show und guter Laune. Der Charme der Tracht mischt sich mit echter Partypower und lässt das Linzer Design Center zu einem weitläufigen Feierrevier werden.

Mehrere Floors – vom „Krone“-Partystadl bis zum Wildgatter mit Forsthaus – werden zu pulsierenden Schauplätzen eines außergewöhnlichen Abends.

Schlagerbeauty Natalie Holzner schaute am Christkindlmarkt am Linzer Hauptplatz vorbei. Sie kann ...
Schlagerbeauty Natalie Holzner schaute am Christkindlmarkt am Linzer Hauptplatz vorbei. Sie kann ihren Auftritt beim Gschnas kaum noch erwarten: „Ich hol’ mein schönstes Dirndl raus!“(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Natalie „Kleopatra“ Holzner auf der Gschnas-Bühne
Ein besonderes Highlight ist dabei der Auftritt von Natalie Holzner, die derzeit mit ihrem Song „Kleopatra“ die Hitparaden stürmt und mit Semino Rossi im Rahmen seiner „Feliz Navidad“-Tour durch Österreich unterwegs ist. Im Gespräch mit der „Krone“ zeigte sie sich gestern am Linzer Christkindlmarkt begeistert: „Ich freue mich riesig, dass ich beim Wilderer Gschnas dabei sein darf. Das wird eine Megaparty in Tracht, bei der wir es ordentlich krachen lassen werden.“ Die Steirerin, die schon als Kind in der Trachtenkapelle war und das Dirndl seit jeher liebt, wird garantiert für ausgelassene Stimmung sorgen.

Anja Bavaria, Zwirn und mehr
Mit ihr teilen sich weitere Acts die Bühne – darunter Anja Bavaria, Zwirn, 2:tages:bart, Most.Unlimited sowie die Original Altenberger Schuhplattler, Sieger des OÖ Plattlerbewerbs.

Schnell Tickets sichern! Bis 30.11. gibt’s Early-Bird-Tickets um 34 €; ab 1.12.: Vorverkauf 39 € auf wilderergschnas.at. Besitzer der „Krone“-BonusCard zahlen 32 € (Code auf kronevorteilswelt.at).

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
