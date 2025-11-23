Wenn Kleopatra für eine Nacht ins Dirndl schlüpft

Wenn Dirndl, Lederhose und tausende Partyhungrige das Linzer Design Center übernehmen, steht nur eines fest: Das Wilderer Gschnas ist zurück – wilder als je zuvor! Mit Schlagerstar Natalie Holzner, weiteren spannenden Acts und Early-Bird-Tickets zum Schnäppchenpreis kündigt sich die heißeste Trachtennacht des Jahres an.
Ob im Dirndl oder in der Lederhose – beim „Krone“-Wilderer Gschnas am 30. Jänner 2026 feiern Trachtenliebhaber, Partytiger und Lifestyle-Fans gemeinsam in einzigartiger Atmosphäre. Unter dem Motto „Tradition trifft Party“ wartet ein unvergesslicher Abend voller Musik, Show und guter Laune. Der Charme der Tracht mischt sich mit echter Partypower und lässt das Linzer Design Center zu einem weitläufigen Feierrevier werden.
Mehrere Floors – vom „Krone“-Partystadl bis zum Wildgatter mit Forsthaus – werden zu pulsierenden Schauplätzen eines außergewöhnlichen Abends.
Natalie „Kleopatra“ Holzner auf der Gschnas-Bühne
Ein besonderes Highlight ist dabei der Auftritt von Natalie Holzner, die derzeit mit ihrem Song „Kleopatra“ die Hitparaden stürmt und mit Semino Rossi im Rahmen seiner „Feliz Navidad“-Tour durch Österreich unterwegs ist. Im Gespräch mit der „Krone“ zeigte sie sich gestern am Linzer Christkindlmarkt begeistert: „Ich freue mich riesig, dass ich beim Wilderer Gschnas dabei sein darf. Das wird eine Megaparty in Tracht, bei der wir es ordentlich krachen lassen werden.“ Die Steirerin, die schon als Kind in der Trachtenkapelle war und das Dirndl seit jeher liebt, wird garantiert für ausgelassene Stimmung sorgen.
Anja Bavaria, Zwirn und mehr
Mit ihr teilen sich weitere Acts die Bühne – darunter Anja Bavaria, Zwirn, 2:tages:bart, Most.Unlimited sowie die Original Altenberger Schuhplattler, Sieger des OÖ Plattlerbewerbs.
Schnell Tickets sichern! Bis 30.11. gibt’s Early-Bird-Tickets um 34 €; ab 1.12.: Vorverkauf 39 € auf wilderergschnas.at. Besitzer der „Krone“-BonusCard zahlen 32 € (Code auf kronevorteilswelt.at).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.