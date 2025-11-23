Wenn Kleopatra für eine Nacht ins Dirndl schlüpft

Natalie „Kleopatra“ Holzner auf der Gschnas-Bühne

Ein besonderes Highlight ist dabei der Auftritt von Natalie Holzner, die derzeit mit ihrem Song „Kleopatra“ die Hitparaden stürmt und mit Semino Rossi im Rahmen seiner „Feliz Navidad“-Tour durch Österreich unterwegs ist. Im Gespräch mit der „Krone“ zeigte sie sich gestern am Linzer Christkindlmarkt begeistert: „Ich freue mich riesig, dass ich beim Wilderer Gschnas dabei sein darf. Das wird eine Megaparty in Tracht, bei der wir es ordentlich krachen lassen werden.“ Die Steirerin, die schon als Kind in der Trachtenkapelle war und das Dirndl seit jeher liebt, wird garantiert für ausgelassene Stimmung sorgen.