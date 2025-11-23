„Krauli“ Held: Geh in die Küche, schau was da ist!

Verraten Sie uns Ihre persönliche Lieblingsspeise?

Es gibt zu viele tolle Gerichte, um eines hervorzuheben. Müsste ich mich wirklich entscheiden, würde ich Grammelknödel mit Krautsalat sagen. Außerdem bin ich ein großer Fan von Früchtebrot und Panettone.

Bei der Kulturhauptstadt haben Sie mit jungen Gastronomen Projekte gemacht. Haben Sie jetzt neue Pläne?

Das Kochbuch ist mein absolutes Herzensprojekt geworden. Aber zurzeit arbeite und plane ich an einem zweiten Restaurant und es stehen in den nächsten Monaten viele TV-Projekte und ein Live-Podcast an. Ich liebe die Vielfalt!

Infos: Christoph „Krauli“ Held: „Held & Herd – Grenzenlos verwurzelt kochen“, Servus Verlag, 40 €