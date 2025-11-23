Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gastro-Influencer

„Krauli“ Held: Geh in die Küche, schau was da ist!

Oberösterreich
23.11.2025 15:30
Christoph „Krauli“ Held ist ein österreichischer Gastronom, Haubenkoch, Fernsehkoch, ...
Christoph „Krauli“ Held ist ein österreichischer Gastronom, Haubenkoch, Fernsehkoch, YouTube-Koch und Podcaster.(Bild: Marion Hörmandinger)

Christoph „Krauli“ Held hat mit seinem Restaurant am Siriuskogel in Bad Ischl neue Wege beschritten. Er steht für junges Kochen, für harte Arbeit, für guten Geschmack und er ist im TV und in Social Media sehr präsent. Jetzt hat „Krauli“ sein erstes Kochbuch verfasst. Es geht ihm dabei um viel mehr, als nur um Rezepte, wie er im „Krone“-Interview verrät.

Mit seinem Restaurant am Siriuskogl hat Christoph „Krauli“ Held ein Kunststück vollbracht, von dem viele nur träumen: Er hat aus dem unscheinbaren Ausflugslokal einen begehrten Genussort gemacht, der inzwischen zu den größten „Kulinarikschätzen“ des ganzen Salzkammerguts gehört. Er ist aber auch kreativer und engagierter „Kulturhauptstadt“-Haubenkoch bekannt, wir haben seine Projekte im Vorjahr begleitet.

Nun präsentiert „Krauli“ mit „Held & Herd – Grenzenlos verwurzelt kochen“ sein erstes Kochbuch.

Mut für „Soulkitchen“-Experimente
Darin verbindet er regionale Speisen mit internationalen Einflüssen und lädt zu sechzig saisonalen, weltoffenen Rezepten ein. Und er zeigt auch sein größtes Können: Held ermutigt zum Experimentieren und lebt vor, wie viel Spaß Kochen machen kann, wenn man Konventionen über Bord wirft.

„Krone“: Wie lange haben Sie am Buch getüftelt?
Christoph „Krauli“ Held: Insgesamt habe ich gut zwei Jahre mit großer Leidenschaft und sehr viel Ehrgeiz an diesem Werk gemeinsam mit meinem Team gearbeitet. Ich wollte ein Buch, das nicht nur meine besten Rezepte präsentiert, es sollte auch all meine kulinarischen Ideen und Ansichten bündeln.

(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Wie unterscheidet sich denn Ihr Buch von den vielen, vielen anderen Kochbüchern im Regal?
Stellenweise ist es ein sehr emotionales und persönliches Buch geworden, das auch viel über meine Person erzählt. Es gibt Geschichten zwischen den Rezepten. Die kann ich gar nicht lesen, ohne emotional berührt zu werden!

Zitat Icon

Ich liebe es, bekannte Gerichte neu und frisch zu interpretieren! Dabei spanne ich gerne einen Bogen zwischen Tradition und Moderne.

TV-Koch Christoph „Krauli“ Held

Sie haben in Ihr Kochbuch also auch Biografisches eingerührt. Welcher Aspekt war für Sie sehr wichtig?
Ich wurde im Winter vor mehr als dreißig Jahren bei meiner Oma auf der Alm mit der Faszination Kochen infiziert – und ich erzähle vieles von jetzt. Es sollte immer mehr als ein Kochbuch sein – es spiegelt meine Lebenseinstellung wider.

Was ist Ihr persönlicher Anspruch an eine gute Speise?
Ich mag sehr einfaches, geschmacksintensives Essen. Das heißt: reduziert zu kochen, wenige Zutaten zu verwenden und zur allerbesten Qualität zu greifen! Ich liebe es, bekannte Gerichte neu und frisch zu interpretieren. Dabei spanne ich gerne einen Bogen zwischen Tradition und Moderne.

Sie sind auch als TV-Koch (u. a. „held&herd“-Koch-Videos) bekannt. Jetzt das „klassische“ Buchformat – was ist der Unterschied?
Das Schöne an einem Buch ist definitiv die Gewissheit, sich auf eine ganz eigene Art zu verewigen. Die Kochsendungen im Fernsehen poppen meist für zwei bis drei Tage an der Oberfläche auf und verschwinden dann wieder. Ein Buch kann in fünzig Jahren immer noch extrem spannend sein.

(Bild: Servus)

Was war schwierig?
Meinen Kochstil zu „rezeptieren“. Ich bin ja mehr der „Soulkitchen“-Koch. Also, ich gehe in die Küche, schaue, was da ist, und mache dann mit größter Freude etwas Tolles – am liebsten ohne Rezeptur.

Aber Sie haben sechzig Rezepte im Buch versammelt?
Mit „Gelingsicherheit“! Und es gibt schon ein kleines Kapitel, das „Kochen aus dem Handgelenk“ heißt. Darin vermittle ich in wenigen Schritten, wie man sich einen solchen „Soulkitchen“-Stil selbst aneignen kann.

Lesen Sie auch:
„Pretty Woman – Das Musical“ hat ein Traumpaar: Shanna Slaap &amp; Mathias Edenborn spielen ...
Sommer-Musical in Linz
„Pretty Woman“: Vom Flirt zur großen Liebe
21.11.2025
Festwochen Gmunden
Open Air: Parov Stelar und Philipp Hochmair
21.11.2025
Regisseur im Talk
Bühnenkunst: „Es bleibt ein Kampf ums Überleben“
18.11.2025

Verraten Sie uns Ihre persönliche Lieblingsspeise?
Es gibt zu viele tolle Gerichte, um eines hervorzuheben. Müsste ich mich wirklich entscheiden, würde ich Grammelknödel mit Krautsalat sagen. Außerdem bin ich ein großer Fan von Früchtebrot und Panettone.

Bei der Kulturhauptstadt haben Sie mit jungen Gastronomen Projekte gemacht. Haben Sie jetzt neue Pläne?
Das Kochbuch ist mein absolutes Herzensprojekt geworden. Aber zurzeit arbeite und plane ich an einem zweiten Restaurant und es stehen in den nächsten Monaten viele TV-Projekte und ein Live-Podcast an. Ich liebe die Vielfalt!

Infos: Christoph „Krauli“ Held: „Held & Herd – Grenzenlos verwurzelt kochen“, Servus Verlag, 40 €

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
180.778 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
136.979 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
130.306 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Bundesliga im Ticker
LIVE: Latte! Sturm Graz drängt auf den Ausgleich
Gastro-Influencer
„Krauli“ Held: Geh in die Küche, schau was da ist!
Ohne Führerschein
Frau rast mit Kind durch Linz, rammt Polizeisperre
Wichtiger Markt
Wie heimische Betriebe in Indien Fuß fassen wollen
Krone Plus Logo
Legenden-Treff:
Wo die Zeit sich verneigt – und Fußball Seele wird
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf